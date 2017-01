5 pitanja koja si trebate postaviti prije kupovine komada odjeće

Ako vas često nakon kupovine obuzme osjećaj kajanja, a u ormaru imate veliki broj komada koje ste nosili samo jednom, vrijeme je da naučite kako pametnije kupovati. Donosimo vam pitanja na koja trebate odgovoriti kada sljedeći put budete razmišljali o kupovini novog komada odjeće, a koji će vam pomoći da izgradite svoj vlastiti stil i uštedite novac.





1. Koliko često ću ovo nositi i kakav je odnos cijene i „nosivosti“? Je li ovo dobra investicija ili traćenje novca?

Ako ste, na primjer, velika ljubiteljica traperica i u njima provodite najveći dio dana, onda je opravdano da potrošite nešto više na nov i kvalitetniji par. S druge strane, skupa haljina koju planirate nositi na predstojećem vjenčanju prijateljice vjerojatno nije dobra investicija jer su velike šanse da će vam nakon toga samo skupljati prašinu u ormaru. Naravno da je opravdano da sebi priuštite neki elegantniji komad za posebne prilike s vremena na vrijeme, ali neka to bude rijetkost, a ne uobičajen potez.



​2. Gdje ovo mogu nositi i s čim?

Ako radite na radnome mjestu gdje postoji kodeks odijevanja, onda nema smisla da kupujete lepršave haljine. Birajte garderobu koju lako iz dnevne varijante možete pretvoriti u večernji styling uz pomoć modnih dodataka i ostalih komada koje imate u svom ormaru.



3. Sviđa li mi se zaista to zaista?

Naravno da se nećete “zaljubiti” u svaki komad odjeće koji kupite, ali ako ste u nedoumici trebate li potrošitei novac na novu košulju, zapitajte se koliko vam se ona zaista sviđa. I pri tome se potrudite da ne obraćate pažnju na cijenu. Naime, veliki broj žena kupit će novu odjeću samo zato što je njezina cijena snižena. Ne dozvolite da vas to prevari i da doma dođete s novim komadom koji više nikada nećete nositi.



4. Stoji li mi dobro?

Zanemarite aktualne trendove – ako određeni komad zaista ne odgovara vašoj figuri ili se u njemu osjećate neudobno, vratite novčanik u torbu. Na primjer, ove sezone kombinezoni su jako in, ali to ne treba značiti da ga i vi morate nositi po svaku cijenu.

5. Je li mi ovo potrebno?

Zapitajte se imate li već neki sličan komad. Ako se radi o trendi komadu koji polako izlazi iz mode, pričekajte prije nego što ga kupite.