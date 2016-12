5 tajni sretne veze

Formule za novu ljubavnu kemiju

1.) Otputujte. To ne mora biti sedmodnevno krstarenje na drugom kraju svijeta. 'Ukradite' vikend za sebe i nakratko se maknite iz svoje svakodnevne okolice i uobičajene rutine. To može biti odlazak na vikendicu, noćenje u toplicama ili odlazak kod prijatelja koji žive u drugom gradu.

4.) Nakratko se odvojite. Otiđite jedan vikend prespavati kod mame ili neka on ode kod svojih frendova. Podsjetite se na to kako je čeznuti za nekime i koliko vam on zapravo znači. Šaljite si poruke i MMS-ove kao kada ste tek prohodali i pokažite mu koliko vam nedostaje.





5.) Udružite snage. Bez obzira na to je li riječ o odlasku u obližnju trgovinu kako biste nabavili 'špeceraj' za idući tjedan, pripremanje slasne večere ili vožnja biciklom, radite to spontano i zajedno. Tako se i najobičnije svakodnevne stvari mogu pretvoriti u pravu malu romantičnu avanturu i probuditi pravu vatru među vama.