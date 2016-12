5 znakova da hitno morate definirati vezu

Napokon ste našli savršenog dečka - samo što postoji jedan problem – niste sigurni je li vam on zaista dečko i jeste li doista u vezi. Možda je došlo vrijeme da preispitate vaš status i konačno na glas izgovorite – „Jesmo li nas dvoje par?“.





1) Svaki put kada upoznajete druge ljude, dolazi do neugodne situacije jer on ne zna kako bi vas predstavio. „Ovo je moja...khm...ovo je Ivana“ nedvosmisleno ukazuje na to da imate problem. Golemi.





2) Provodite mnogo vremena zajedno, ali rijetko pričate o vašim osjećajima i odnosu. Čak i kada se to dogodi, on uvijek nekako elegantno skrene razgovor u drugom smjeru. Ako možete provesti cijeli vikend zajedno, onda vam ne bi trebao biti problem odvojiti petnaestak minuta za iskreni razgovor bez fige u džepu.





3) Svako malo se nađete u pomalo bizarnoj situaciji jer vam se upucavaju drugi slatki dečki koji vam se sviđaju, a nakon što zatraže vaš broj telefona ili vas pozovu vani, niste sigurni biste li trebali prihvatiti poziv jer ste slobodni ili ih odbiti, iako vam se sviđaju, jer ste u vezi.





4) Iako nemate nikakav konkretan dokaz, intuicija vam govori da se nešto događa, ali se bojite izravno mu postaviti pitanje. Ako se on viđa i izlazi s drugim djevojkama, ili čak i samo flertuje s njima, vi to imate pravo znati. I točka.





5) Iako ste već dugo zajedno, pokazuje nezadovoljstvo kada kod njega ostavite četkicu za zube, ukosnicu za kosu ili neku drugu sitnicu, makar i nehotice. Nikada vas ne napada direktno, nego sve okreće na šalu: „A ti se misliš uskoro useliti ovamo, ha?“