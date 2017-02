5 preparata koje dermatolozi nikad ne bi stavili na svoje lice

3. PREPRATI S LIMUNOVIM ULJEM



Nisu svi prirodni sastojci dobri za svaku kožu. Dermatolozi ne vole koristiti preparate s limunovim uljem jer može jako iritirati kožu, a kad se izloži suncu, može izazvati snažne reakcije, a potaknuti i stvaranje hiperpigmentacija.

4. URADI-SAMA SERUMI S VITAMINOM C

Mnoge blogerice su se hvalile kućnim serumom s vitaminom C koji bi radile od razmrvljene tablete ovog moćnog vitamina, no najveći problem je što ovakav oblik vitamina C teško penetrira u kožu. Vitamin C je dokazano sjajan za kožu jer potiče proizvodnju kolagena, ali samo ako je u formuli koja će ga dovesti do stanica kože. Ako nanosite tabletu vitamina C na kožu, ona neće prodrijeti u dublje slojeve već će ostati na površini kože i iritirati je pošto vitamin C brzo oksidira i umjesto koristi, radit će štetu na koži.



5. SREDSTVA ZA SAMOTAMNJENJE

Oni stvaraju kemijsku reakciju u koži za koju se još ne zna kakve ima dugoročne posljedice. Zato bi bilo najljepše prigrliti prirodnu boju svoga tena i eventualno, za neke važnije događaje, nanijeti neki puder ili bronzer na kritična mjesta.