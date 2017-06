Magnetske maske za lice: upoznajte novi Insta-trend

A post shared by Esmée Linden (@esmee.linden) on Mar 16, 2017 at 1:56pm PDT

Kao što se može vidjeti u ovom videu, nanesete masku, malo pričekate i onda koristite magnet koji skida proizvod s lica.

No, magnet nije tu samo da bi se uklonila maska, naime, on privlači nečistoće, zapravo temeljito uklanja i najsitnije čestice prljavštine s kože koja, ako ostaje u našim porama, dovodi do bora i pigmentacijskih mrlja.

No, osim tog dubinskog čišćenja, Whitney Bowe, dermatologinja iz tima Dr. Brandt kozmetike, za Observer.com je navela još dobrobiti koju magneti mogu imati na kožu:

“Magneti pomažu zacijeliti rane i smanjiti upale na koži i danas se jako intenzivno istražuje to njihovo djelovanje."

Smatra se, također, da magneti stimuliraju fibroblaste na proizvodnju više kolagena i potiču cirkulaciju kože zbog čega ona postaje čvršća, zategnutija i blistavija.