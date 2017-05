Nova generacija mirisa: Parfemi za kosu

Naravno, svi nanosimo parfeme na one dijelove tijela na koja smo davno naučili da treba - iza uha, na zapešće, pregib lakta... No, sada se i to polako mijenja pošto sve više brendova lansira novi parfemski hit - miris za kosu.

Ovaj proizvod je pogotovo postao popularan otkako se sve češće koriste suhi šamponi za kosu tako da kosa i bez pranja i izgleda i miriši nevjerojatno svježe.

Potražili smo najnovije i najslavnije mirise za kosu i taj svijet, moramo priznati, postaje sve bogatiji. Vaša kosa sada može mirisati po slavnom Chanel N°5 i Diorovom J’Adore mirisu, kao i nevjerojatnim kompozicijama brendova Byredo i Frederic Malle do iznimno uspješne arome magnolije u kompoziciji koju potpisuje slavna Jo Malone...