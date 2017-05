Nova pravila ljepote po Bobbi Brown

Beauty guruica lani je prodala svoje make-up carstvo i nedavno izdala svoju 9. knjigu naziva Beauty from the Inside Out

Bobbi Brown vam ne moramo posebno predstavljati - ona je slavna make-up artistica koja je lansirala svoj megauspješan brend kojim je upravljala sve do prošle godine, kada ga je prodala. Ipak, nije se baš nakon toga umirovila pošto je nedavno objavila svoju najnoviju, devetu po redu knjigu u kojoj doduše, ima nekoliko poglavlja o make-up savjetima, ali se knjiga Beauty from the Inside Out više bavi drugim načinima uljepšavanja.

Naime, u pisanju ove knjige ujedinila se s Lily Kunin, nutricionistkinjom te donosi brojne savjete za ljepotu žene, od joga poza, biljaka i hrane koje poljepšavaju do suplemenata i kozmetičkih tretmana koji zaista imaju učinka.

Evo samo nekih Bobbinih savjeta o ljepoti koje ona primijenjuje u svakodnevnom životu.