Volite se šminkati? Znanstveno istraživanje dokazuje da je to zdravo

Evo o čemu se radi: iako kreme sa zaštitnim faktorima donekle mogu zaštititi kožu od UVA i UVB zraka koje su najveći neprijatelj kože, one ne mogu zaštiti kožu od još nekih loših sunčevih utjecaja. A tu, prema australskim dermatolozima, može pomoći dekorativna kozmetika poput pudera, ruževa, rumenila i korektora.

Kad se radi o njezi kože i prevenciji njezinog starenja, postoji puno često kontradiktornih informacija, no kad znanstvenici nešto kažu - mislimo da im treba vjerovati. I iako se stalno ponavlja kako slojevi make-upa nisu dobri za kožu jer ona ne diše, istraživanje australskih dermatologa ( Australasian College of Dermatologists) potpuno niječe tu pretpostavku. Baš naprotiv, tvrde ovi znanstvenici, make-up može zaštititi vašu kožu.

Dr. Phillip Artemi iz udruženja Australasian College of Dermatologists je o tome rekao:

“Nisu samo UVB i UVA zrake štetne za kožu. Sunce također emitira i infracrveno zračenje i svjetlost, koji oštećuju kožu što dovodi do sivila kože, obješenosti, bora i mrlja. I dok kreme sa zaštitnim faktorima mogu puno pomoći, ne bi se trebalo oslanjati samo na njih".

Dr. Artemi smatra da dekorativna kozmetika, koja funkcionira kao dodatni filter na koži, može smanjiti rizik od preuranjenog starenja i raka kože te je štititi od vanjskog onečišćenja.

No, napominje da šminka nije zamjena kremama za zaštitnim faktorom već da je najbolje koristiti ih u kombinaciji.

Također, ovo vrijedi samo kad ste na otvorenom. Zato, kad ste kod kuće, uklonite šminku i dobro očistite lice kao bi se koža ipak malo odmorila od slojeva kozmetike i malo prodisala.