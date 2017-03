Zašto vaša koža vapi za ovim vitaminom?

Sigurno ste već čuli koliko je vitamin C dobar za cijeli organizam, ali i vašu kožu, no dermatolozi sada kažu da bez obzira koliko svježeg voća i povrća jeli i neovisno o tome uzimate li ga u obliku tableta, vaša će koža i dalje vapiti za ovim vitaminom.

Linda Blahr iz tvrtke SkinCeuticals objašnjava zašto je to tako: "Koža je posljednji organ do kojeg vitamin C dospijeva nakon probavnog procesa. Suprotno od toga, koža prva dobiva vitamin D. Zato dobra prehrana i suplementi dobro djeluju na cijeli organizam, ali ne i kožu i zbog čega je potrebno nanositi preparate s ovim vitaminom izravno na kožu."

A zbog čega je ovo koži potrebno?

Vitamin C podržava i osnažuje stanice kože u borbi protiv zagađivača iz okoliša i UV zračenja što najviše utječe na oksidativni stres kože. Također, ako vašoj koži manjka ovog vitamina, to će smanjiti proizvodnju kolagena, što dovodi do starenja kože, stvaranja bora te gubitka čvrstoće i volumena kože.

Na tržištu postoje već brojni preparati s vitaminom C, ovo su neki od njih s koji su osvojili pozitivne recenzije: