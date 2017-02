4 proizvoda koje modeli koriste za ljepši izgled bez šminke

Znate da se na audicijama modeli moraju pojaviti bez mrvicu šminke - evo koje trikove cure koriste da bi ostavile što bolji dojam. Iskoristite ih za svoj no make-up look

Za one dane kada želite svoje lice odmoriti od šminke, a ipak izgledati dotjerano, ukradite ove trikove koje modeli koriste da bi bez šminke što više zablistali na audicijama. Evo koja četiri proizvoda im pomažu da postignu taj cilj:

#1 HIDRATANTNA KREMA

Ovo licu automatski da svježinu, zaglađuje kožu i pruža joj blistav, zdravi sjaj. Neka i to bude osnova za vaš no make-up look.