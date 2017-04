5 poteza koji će pomoći da vam boja za kosu što dulje ostane kao nova

3. Perite kosu malo rjeđe i s nešto hladnijom vodom

Ovo možda zvuči kao težak zadatak, jer svi mi volimo biti uvijek besprijekorno čisti, ali umjesto svakog drugog, morate se natjerati prati kosu, na primjer, svaki treći dan. Topla voda i kemikalije koje se inače nalaze u vodovodnim cijevima također štete vašoj kosi i ubrzavaju nestajanje boje s kose.



4. Opredijelite se za proizvode koji čuvaju sjaj obojene kose

To su uglavnom profesionalni proizvodi kakve koriste frizeri, pa se zato obavezno posavjetuje sa svojim frizerom o tome koji proizvod trebate kupiti i kako ga koristiti.



5. Pripremite kosu za bojenje – svaki put

Prije bojenja kosu morate pripremiti za ono što slijedi. Znamo da to nije savjet koji se često čuje, ali to je vrlo važno. Noć pred bojenje stavite masku za duboku obnovu, i nemojte se brinuti oko toga što je vaša kosa prljava, jer prirodne masti s vlasišta pomiješat će se s bojom i učiniti je trajnijom. Pa, ako ste do sada čuli tvrdnju da je najbolje bojiti kosu dok je masna, znajte da ima istine u tome.