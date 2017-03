6 beauty grešaka koje žene često rade

#1 Puder odmah nakon kreme ​ Pogreška koju često činimo, pogotovo kad nam se jako žuri, jest da odmah nakon nanošenja kreme stavljamo tekući puder. Time koža nema priliku da upije kremu, krema ostaje na površini, a time se tekući puder teško ravnomjerno nanosi. Osim toga, krema ga prorijedi pa puder ne pokriva i nije postojan koliko bismo željeli. Bolji način: Nakon nanošenja kreme pričekajte nekoliko minuta pa potom stavite tekući puder. Za to vrijeme možete se istuširati ili odjenuti. Ako vam se jako žuri, kremu možete lagano osušiti kuhinjskim ubrusom.

#3 Balzam za kosu nanosite po cijelom tjemenu



Kako nanosite balzam za kosu? Isto kao i šampon, najprije na tjeme, a zatim i na vrhove? Takvo nanošenje nema smisla jer je kosa uz korijen zdrava i jača od kose na vrhovima, koja može biti isušena i oštećena. Osim toga, bez potrebe trošite više balzama i opterećujete kosu uz korijen. To pogotovo vrijedi za prirodno tanju i masniju kosu za koju je balzam uz korijen sasvim suvišan jer će kosa izgledati još masnija.

Bolji način: Balzam nanesite od visine ušiju prema dolje. Tako će vaša kosa dobiti na volumenu, a uz je to nećete morati tako često prati.



#4 Parfimirate odjeću



Parfem na odjeći ostavlja mrlje, dok vlakna odjeće mogu promijeniti njegov miris. Parfemi su namijenjeni uporabi na koži na kojoj toplina i miris osobe dopunjuju njegovu namjenu i stvaraju jedinstven miris.

Bolji način: prije nego se odjenete, stavite malo parfema na jednu ili dvije točke na kojima osjećate svoj puls - na vrat, iza ušiju... Nakon nanošenja nikako ne trljajte dlanovima jer će to uništiti molekularnu strukturu parfema.