8 zlatnih pravila za mladolik izgled kože

Kako izgledati famozno bez obzira na godine

3. Redovita hidratacija. Gotovo svi dermatolozi se slažu oko toga da je puno važnija redovita njega od cijene proizvoda te da je za kožu puno bolje ako je sustavno njegujemo čak i najjeftinijom hidratantnom kremom nego ako je neredovito mažemo nekom skupom. Također, što prije počnemo s ovom praksom, pozitivni učinci su veći. Naime, današnje 60-godišnjakinje u mladosti baš i nisu imale prevelik izbor kozmetike i uglavnom su koristile najjednostavnije kreme, ali svima onima koje danas izgledaju savršeno zajedničko je to da su ih počele upotrebljavati vrlo rano i nanosile ih na lice redovito svih ovih godina.

4. Bacite cigarete u smeće. Navest ćemo samo jedan podatak – pušači s dugogodišnjim 'stažem' mogu biti i do četiri puta naboraniji od svojih vršnjaka koji nisu nikada posegnuli za cigaretom. Ovaj problem uglavnom ignoriramo jer, dok smo još mladi i koža može pratiti naš nezdravi tempo, dehidracija i urušavanje kolagenskih struktura kože još nije vidljiva površinski nego samo dubinski, ali će vam se sve skupiti i vratiti nakon što zađete u četrdesete. Ako imate prilike, isprobajte u ljekarnama aparate koji točno pokazuju koliko je vaša koža isušena, odnosno, kolika je njena stvarna biološka dob.





5. Maksimalno izbjegavanje sunčevih zraka. Fotostarenje je definitivno vodeći uzročnik ubrzanog i prekomjernog starenja kože, a stvar je u tome što postoji točno određena količina zračenja koje koža može relativno normalno podnijeti (to je otprilike oko 50.000 sati umjerenog zračenja tijekom prosječnog životnog vijeka) i taj kapacitet se ne može povećati, a koža sve pamti. Također, ako prekomjerno izlaganje suncu zbrojite s drugim porocima, primjerice, pušenjem, opasnost od preuranjenog starenja se ne zbraja, nego umnožava (u ovom slučaju povećava za deset puta).





6. Kvalitetan san. O 'beauty sleepu' već svi znamo sve, a dok se struka još uvijek prepire oko toga koliko je sati točno potrebno za san, odgovor je zapravo individualan. Poanta je u tome da se iz sna budimo osvježeni, krepki i puni energije, a dok je nekim osobama za to dovoljno samo pet sati, nekima nije dosta niti devet. Također, ova brojka može i varirati ovisno o godišnjim dobima, vanjskim stresorima, dubini sna koju postižemo i brojnim drugim faktorima.





7. Ne mrštite se. I, općenito, što manje radite grimase. Ovo je glavni uzrok nastanka omraženih mimičkih bora koje se danas kod djevojaka javljaju puno ranije nego što bi trebale. Također, izbjegavajte škiljenje zbog sunca (to je još jedan razlog zašto je sunce vodeći neprijatelj mladolikog izgleda i dodatan razlog zašto bismo morali uložiti u kvalitetene sunčane naočale). Isto tako, potezi koje radimo dok uvlačimo dim cigareta, uz sve druge štetne posljedice, ubrzano stvara brazde oko usana, a mrštenje dok se brinemo produbiti će linije na čelu. Joga majstori preporučaju da u trenucima kada vas obuzmu crne misli namjerno blago razvlačite usta u osmijeh sve dok vas spontano ne zarazi dobro raspoloženje i prestanete se mrštiti (riječ je zapravo o uvjetovanom refleksu).





8. Oprezno s kavom. Ovo je još jedna stavka oko koje se neprestano lome koplja, a iako ju je nedavno FDA proglasila superpoželjnom namirnicom, treba biti oprezan jer se to odnosi samo na čistu, prirodnu kavu koja nije dodatno tretirana i obrađena, a u to se nikako ne ubrajaju one s dodanim šećerom, sladilima i drugim sastojcima koje tako rado miješamo s njom te još manje na različite surogate s umjetnim aromama i okusima.