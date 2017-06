Genijalan trik beauty-gurua za postojan tekući puder koji izgleda besprijekorno

François Nars je make-up artist, fotograf i kreativni direktor mega-uspješnog beauty brenda Nars i o ljepoti i make-upu zna beskrajno mnogo. I baš zato je iznimno zanimljivo čuti što on misli od današnjim trendovima u svijetu ljepote i koje bi preporučio.

"Danas možete uopće ne nositi make-up, i to je u redu, možete nositi gomilu šminke na licu ili samo crveni ruž, i to je u redu... Danas postoje silne opcije kad je riječ o šminki, i sve dolaze u obzir. Žene više ne žele da im se kaže da smiju odabrati samo jednu stvar već hoće ono što za njih funkcionira.

U modi, kao i u cijelom životu, uostalom, trebate pronaći svoj stil i nositi samo ono u čemu se osjećate dobro i ono što čini da izgledate dobro", kaže Nars.

No, kako svi stilovi šminke uvijek podrazumijevaju da je ten čist i lijep, François Nars je otkrio i svoj trik za besprijekorno nanešen puder koji će vam trajati cijeli dan, što je pogotovo važno za vruće dane koji nam stižu: