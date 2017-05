Isprobajte ovaj sasvim neuobičajen recept protiv celulita

Korak 1: Pomiješajte jednu čajnu žičicu meda i jednu čajnu žličicu soda bikarbone, dodajte malo vode kako bi se mješavina bolje razmazivala i nakon tuširanja je nanesite na dijelove tijela zahvaćene celulitom.

Soda bikarbona će napraviti blagi piling dok će med snažno hidratizirati kožu. Smjesu umasiravajte intenzivno, žustrim pokretima oko tri minute.

Korak 2: Nakon masaže, počnite pljeskati kožu nogu, pogotovo one dijelove na kojima se celulit najviše ističe. Radite ovo sedam minuta - to će potaknuti cirkulaciju i tako ćete utjecati na smanjenje celulita. No, ne smijete pljeskati presnažno pošto to može dovesti do pucanja kapilara.