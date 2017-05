Koristite li pravu kozmetiku za svoju dob?

Jer nije svejedno

S obzirom na to da se koža s vremenom mijenja i stari, krema koju ste koristili kao tinejdžerica sigurno vam neće biti dovoljna za pravilnu njegu nakon što ugasite trideset svjećica na torti. Donosimo koja glavna pravila vrijede za 20-e, 30-e, 40-e i 50-e.

1.) Dvadesete. U ovom periodu vaša koža nije još do kraja definirana, a najveći utjecaj ima hormonalna ravnoteža koja nije do kraja uspostavljena. Neke djevojke tako još uvijek muče akne i prištići, nekima se lice počinje osipavati tek sada (danas nije neobična pojava prištića čak ni u kasnim tridesetima), dok većini koža oscilira zajedno s godišnjim dobima i najčešće imaju mješoviti tip kože (normalan ili suh na licu, a masan na T-zoni). Zbog toga je izuzetno važno pridržavati se redovitog rituala čišćenja kože, osobito navečer, a najbolji izbor su hidratantne kreme koje će usporiti proces starenja. Važno je da osjećate kako vam koža nigdje nije napeta i suha, a pripazite i na to da čini dobru podlogu za nanošenje make-upa.