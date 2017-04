Najdragocjeniji savjet omiljenog vizažista Kim Kardashian

On je najdraži vizažist Kim Kardashian i profesionalac koji je konturiranje doveo do savršenstva. Mario Dedivanovic sada ne samo da je contouring proglasio mrtvim, već je u intervjuu za Daily Mail najavio povratak prirodnog izgleda i minimalističkog pristupa make-upu. To uključuje i korištenje jednog tako običnog preparata iznimno povoljne cijene, vazelina, za koji Mario kaže da je bolja i prirodnija zamjena za highlightere.

"Blistavost je novi trend. Poželjno je da blistaju koža, kapci i usne", kaže Devidanovic. Savjetuje da se pod svaku cijenu izbjegne zacementirani, mat ten, što se lako postiže uz pomoć vazelina.