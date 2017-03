Ovo voće baš nikada ne smijete koristiti u kućnim pripravcima za ljepotu

Nemamo ništa protiv kućnih recepata za ljepotu, a čak i mnogi dermatolozi smatraju da su neke namirnice poput kokosovog ulja ili krastavca odlična nadopuna ili čak zamjena za kozmetiku. No, nije to slučaj s baš svakom zdravom namirnicom, a pogotovo jednom koju djevojke često koriste u svojim kućnim beauty ritualima, a to je limun.

Možete vidjeti na mnogo blogova kako se limun koristi za izbjeljivanje mrlja na koži, kao kemijski piling ili za posvjetljivanje kose, ali to nije mudro. Naime, limun ima izrazito nizak pH, odnosno jako je kiseo zbog čega vašoj koži i kosi nanosi puno više štete nego koristi.