Što je o ljepoti Kaia Gerber naučila od svoje mame Cindy Crawford

Pristup manje je više obje ove dame primijenjuju ne samo na svoj modni izričaj, već i na njegu kože.

"Kad pretjerujete, to može iziritirati kožu. Zato je moja beauty rutina tako jednostavna. Mama me uči raznim trikovima, poput onog da za blistavu i zdravu kožu nanosim ulje vitamina E, čega se ja sama nikad ne bih dosjetila. Sve što je naučila o ljepoti ona mi je prenijela", objašnjava 15-godišnji model.



A kakve još beauty trikove Kaia zna?

"Recimo to da se obrve ne smiju previše čupati i stanjivati, kao što sam nekada radila", otkriva.



No ipak, najvrijednije što joj je mama otkrila je radna etika:

"Kad je riječ o poslu, ona nikad ne kasni. Uvijek je super-profesionalna pa svi s kojima sam radila, a koji su s njom već radili mi kažu: "Tvoja mama je najprofesionalniji model ikad". Mama bi uvijek rekla: "Ako dođem na vrijeme, tada ćemo i završti na vrijeme. Tu smo da odradimo posao i hajdemo raditi". Takav stav sam naučila od nje i tako se sada je ponašam. Iznimno sam profesionalna i nikad ne kasnim. I ona još pazi na to. Ako radim u New Yorku, ona me uvijek rano ujutro zove iz Los Angelesa kako ne bih zaspala, a onda me ponovno poslije nazove da provjeri stižem li na vrijeme".