Vizažistica Lily Collins i Reese Witherspoon otkriva svoje 3 najbolje tajne

Molly R. Stern, make up artistica čije vješte ruke uljepšavaju slavne klijentice poput Lily Collins i Reese Witherspoon otkrila je za womenshealth.com svoje tri najdraže tajne, a kako su tako jednostavne, prakrične i univerzalne, morali smo ih podijeliti s vama:





1. ŠTO BI SE TREBALO IZBJEGAVATI KOD MAKE UPA?

"Contouring! Ako ga želite napraviti kako treba, za to je potrebno jako puno vještine, no na većini žena on izgleda kao razmazana mrlja. Umjesto da radite contouring radije samo na jagodice utapkajte malo highlightera bisernog sjaja. To je najsigurniji način da naglasite oblik lica, ne možete pogriješiti".

2. PROIZVOD KOJI OBOŽAVAJU SLAVNE KLIJENTICE:

"Balzam za usne L'Oreal Paris Color Riche Balm u nijansi Heavenly Berry. Pruža usnama sočnu, svježu boju koja pristaje svakom tenu".​