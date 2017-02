Znate li kad je pravo vrijeme da zamijenite kozmetičke proizvode?

Koža je vrlo pametan organ i jasno nam daje do znanja što joj odgovara, a što ne. Ukoliko ipak ne obraćate pažnju na to što vam priopćava vlastito lice, pažljivo pročitajte ovaj tekst do kraja i saznajte kada je pravi trenutak da promijenite način njege.

Kada imate istu rutinu više od pet godina

​Koliko god se vi osjećali mlado, vaša koža iz godine u godinu pokazuje sve veće znakove starenja. U dvadesetima ste mogli koristiti samo hidratantnu kremu s odgovarajućim SPF-om i to je bilo dovoljno. U tridesetima proizvodnja kolagena počinje lagano opadati, dok je u četrdesetima to već očigledno. Zato se potrudite pronaći kremu koja sadrži AHA kiseline koje rade na oporavku vaše kože. U pedesetima, svom svakodnevnom režimu dodajte i proizvod koji sadrži vitamin A, tj.retinol, jer omekšava kožu, osvježava je i ublažava postojeće bore.

Kada ne vidite poboljšanje na svojoj koži

Bez obzira na to što ste neki proizvod skupo platili, dobili ga na poklon, sviđa vam se brend ili ambalaža, ako ne vidite poboljšanje na svojoj koži – prestanite ga koristiti. Ukoliko za mjesec dana ne primijetite željene rezultate, nemojte mu više davati šansu.

Kada osjećate da vam je koža vrlo zategnuta ili se peruta

Ovaj problem rijetko kad imaju oni sa suhom i osjetljivom kožom jer u startu biraju hipoalergenske i blage proizvode koji gotovo nikad ne dovode do neugodnog zatezanja kože. S druge strane, osobe s mješovitom ili masnom kožom često odaberu pregrube proizvode, koji dovode do isušivanja. Kada se umijete sredstvom koje inače koristite i osjećate da vam je koža oko usana, očiju i na čelu vrlo napeta, vrijeme je da pređete na blaži proizvod. Ovo zatezanje kože ukazuje na dehidraciju, a ona vodi do perutanja. Također, ako vaše lice upije kremu za u trenu i stalno imate potrebu nanositi još, odaberite bogatiju teksturu.