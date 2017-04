4 korektora koja obožavaju profesionalni vizažisti

Jer tko može dati bolju preporuku od stručnjaka?!

Malo stresnije razdoblje u životu ili malo aktivniji noćni život i odmah se moramo boriti protiv tamnih kolutova oko očiju. Ponekad nam u tom slučaju pomoći može samo dobar korektor (Ok, i šalica jake kave). No, može biti vrlo razočaravajuće ako make up koji smo nanijeli vrlo izblijedi ili nestane.

Baš da se to ne bi dogodilo, vrhunski vizažisti su za Pop Sugar otkrili na koje se oni korektore mogu uvijek osloniti i kojima mogu vjerovati da će na licima njihovim klijenata biti dugo postojani i prikrivati sve nesavršenosti.

#1 Diorskin Nude Skin Perfecting, hidratizirajući korektor (oko 280 kn)

"Dior Nude korektor je nježne teksture, ali ipak se može nanijeti nekoliko slojeva tamo gdje trebate više prekrivanja. A ako ga razrijedite s kap hidratantne kreme, može poslužiti kao odličan puder. On odlično prekriva, ali bez efekta maske i bez osjećaja težine".

Daniel Martin, vizažist