Make up trend koji je osvojio Pinterest

Svijet Pinteresta je uvijek raznobojan - pogotovo sada kada ga osvaja jedan veliki beauty trend - holografski make-up.

Započelo je s lakom za nokte, a nastavilo s ružem za usne da bi sada blogerice ovaj make up koji reflektira dugine boje prenijele i na oči i obraze.

Ruž za usne brenda Too Faced nazvan Suze jednoroga prošle je godine napravio golemi boom, ali sada se već na tržište izbacuju preparati za postizanje ovog looka, poput MAC Strobe Creama, ili najavljene holografske palete highlightera brenda Zoeva što govori da bi ovaj look mogao itekako zaživjeti i u stvarnom životu, ne samo na Pinterestu.

Pogledajte kako je holografski efekt nadahnuo nadahnuo neke blogerice.