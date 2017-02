Ovo je novi smoky eye

Iako je Pat McGrath najavila veliki povratak plavog sjenila, jedna druga boja je na tjednima mode bila najčešće korištena. Roza sjenila, izgleda, ove će godine biti najpoželjnija, a oči obrubljene nježnim nijansama zamijenit će tamni smoky eye.

Od Delpozo i Oscar de la Renta revija u New Yorku do onih Marka Fasta and Bora Aksu u Londonu, modeli su imali osjenčane oči u roza nijansama, što je zanimljivo jer ove nijanse sjenila nisu dosad bile na dobrom glasu.

No, trendovi su trendovi, a ovo sjenilo ima i svojih dobrih strana - daje svježinu licu i romantični, ženstveni touch. No, važno je da pronađete nijansu koja najbolje pristaje vašem tenu.

Evo koje su nijanse najbolje za određeni tip tena: