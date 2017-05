Znate li zašto su vitaminski serumi totalni hit?

C, D, A... kozmetika koja ih sadrži ove vitamine smatra se eliksirom mladosti, a evo koji su vitaminski preparati posebno popularni

Nakon što su znanstvenici dokazali da je apliciranje vitamina izravno na kožu jednako važno kao i njihovo unošenje u organizam putem prehrane (ovo se osobito odnosi na vitamin C za kojeg mnogi smatraju da je, kada se koristi u obliku seruma za njegu kože, jedan od najmoćniji anti-ageing tretmana uopće), mnoge žene su istog trenutka počele revno koristiti ove dragocjene eliksire mladosti. Pogledajte koji se vitamini smatraju najboljim sastojcima za njegu kože i u kojim ih serumima možete naći.





Vitamin C

Vitaminski serumi s vitaminom C vrlo efektno 'peglaju' bore i smanjuju njihovu dužinu i dubinu gotovo naočigled, a obavezno bi ga trebale koristiti sve djevojke koje puše jer je to gotovo jedini način da se nadoknadi njegov gubitak iz kože koji uzrokuje konzumacija nikotina.

​Kiehl's Powerful-Strength Line-Reducing Concentrate s 10.5 % čistog vitamina C jedan je od najprodavanijih proizvoda ovog slavnog brenda, a prilikom nanošenja na lice možete osjetiti kako njegovi aktivni sastojci blago zagrijavaju kožu.