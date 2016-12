Kojih loših navika bi se trebalo riješiti 2017?

1.) Stalno nošenje 'push-up' grudnjaka. 'Wonderbra' je više nego poželjan za večernje izlaske, svečane toalete i jednostavno sve one posebne prigode kada želimo izgledati posebno dobro (i seksi!). Međutim, većini nas je s vremenom prešlo u naviku nositi ih cijelo vrijeme, pa čak i spavati u njima, što nikako nije dobro. S obzirom na to da stežu grudi i kožu te ih pritišću, ovakvi grudnjaci mogu ubrzati proces starenja na ovom području, uzrokovat pojavu strija, a nismo baš sigurni ni da su najbolje rješenje za zdravlje dojki. Umjesto 'push-upa', preko dana radije nosite pamučne modele koji prate anatomiju vašeg tijela i samo podupiru grudi, a dobra vijest je da postoje i brojni takvi grudnjaci koji mogu prividno povećati veličinu košarice i za jedan broj.

3.) Nošenje nekvalitetnog donjeg rublja. Tange su možda seksi, ali one su izrazito nehigijenske i nezdrave te mogu uzrokovati brojne (urinarne) tegobe te izazvati crvenilo, svrbež, peckanje i akne što doista nitko od nas ne želi. Slične glavobolje može nam zadati i jeftino donje rublje od sintetičkih materijala te gaćice koje nas stežu ili režu u području trbuha ili na intimnim dijelovima. Za svakodnevne prilike obavezno nosite kvalitetno komotno pamučno rublje. Naše bake i mame imale su itekako pravo kada su nas tjerale da nosimo obične bijele pamučne gaćice, a i dečki su nam 'off the record' priznali da su im cure jako seksi u ovakvom donjem rublju.



4.) Svakodnevno 'peglanje' kose. Naravno da svaka od nas obožava kada joj je kosa besprijekorno izravnana ili isfenirana, ali je činjenica da većina nas pretjeruje i velik broj žena gotovo pa je zaboravio kakva im je prirodna forma kose. Ma koliko mi njegovali i pazili na vlasi, svakodnevno tretiranje visokim temperaturama neminovno će ih uništiti, a, iako postoje brojni tretmani koji mogu privremeno oporaviti rascvjetale vrhove, na kraju ćemo ih morati ošišati. Prečesto bojanje agresivnim kemikalijama, sušenje fenom, četkanje neadekvatnim češljevima i slični napadi na vlasište mogu uzrokovati i potpunu dehidraciju vlasi te ispadanje kose, a nakon što je do kraja uništite, preostat će vam jedino da je drastično ošišate i neko vrijeme prestanete bojati.



5.) Nošenje kontaktnih leća duže od osam sati dnevno. One su prvotno nastale kao optičko pomagalo za profesionalne sportaše koji su kratkovidni a na borilištima ne mogu nositi dioptrijske naočale, ali su zbog svoje iznimne praktičnosti vrlo brzo ušle u masovnu upotrebu. Koliko god da nas oftalmolozi upozoravali da ih ne smijemo zamijeniti s naočalama, većina nas je nakon vrlo kratkog vremena to učinila zanemarujući sva upozorenja o mogućim štetnim nusopojavama. Leće, osobito meke, ne propuštaju normalnu količinu kisika i svjetlosti te sunčevih zraka kroz organ vida i ako se nose duže od predviđenog vremena, mogu uzrokovati ozbiljne zdravstvene tegobe. Također, s obzirom na to da većina nas veliki dio vremena provodi pred zaslonima računala i pametnih telefona, sindrom nadraženih i umornih očiju počinje poprimati razmjere epidemije. Zbog toga iskoristite svaku prigodu da svoje leće odložite u kutijicu i na nos nataknete naočale, a vaše oči će vam biti i više nego zahvalne.