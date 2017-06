6 motivacijskih trikova da ponovno počnete vježbati

Istina, nije lako vježbati po vrućini, ali svejedno to ne treba biti izlika da potpuno zanemarite tjelovježbu. Znate da na ljetovanju ne možete biti mjesecima, i OK je ako ćete taj tjedan-dva na moru preskočiti svoju fitness-rutinu. No, to što ste potpuno prestali vježbati, znate i sami, je pogreška jer ste svjesni koliko vam vježbanje čini dobra. Vježbajte rano ujutro i predvečer, kada su temperature niže, i pročitajte ovih 6 rikova koje će vas motivirati da se ponovno pokrenete:





1.Uvedite pravilo od 20 minuta

Svakako vam se neće dati vježbati i zato iskoristite 20-minutno pravilo koje fitness treneri često predlažu svojim klijentima. Kad vam je trening najodbojnija pomisao na svijetu, odvojite ukupno 20 minuta pa vježbajte kod kuće ili malo prošetajte po susjedstvu. Vidjet ćete kako će vam se za nekoliko dana htjeti vježbati dulje od tih 20 minuta.





2. Unesite lijepe misli

Iskušajte ovaj trik: vizualizirajte sve ono dobro što vam vježbanje donosi, promislite o tome što sve može vaše tijelo – plivati, trčati, plesati, skakati, vizualizirajte onaj savršeni glow nakon treninga koje nijedno rumenilo ne može postići... Samo nekoliko minuta ovakvih misli i vidjet ćete kako vam se volja iznenada vratila.





3. Smanjite ciljeve

Morate računati da je vaša kondicija, ako ste imali pauzu od treninga, sada slabija i ne očekujte da ćete se odmah vratiti na staro, u spurotnom ćete se razočarati i odustati. Zato krenite kao početnik, a polako, vremenom, podižite si letvicu. ​