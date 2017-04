7 najčešćih zabluda o vježbanju

Jeste li i vi povjerovali?

3. Dizanje utega je odlično za topljenje sala? Najbolja metoda mršavljenja je kontroliranje unosa kalorija. Uporno i intenzivno vježbanje dobar je dodatak ovom planu. Međutim od dizanja tegava nećete sagorjeti puno kalorija - ako usporedite to s trčanjem ili plivanjem. Dizanje težih utega sagorijeva tek 20 posto više kalorija nego hodanje pet kilometara na sat. A dobiveni mišići ne ubrzavaju metabolizam, barem ne onoliko često koliko se priča.

1. Ako želite čvrste trbušnjake - naporno vježbajte? Ključ lijepih trbušnih mišića je manji apetit. Naime, naslage sala koje se skupljaju oko struka sakrit će svaki trud koji se vidi na mišićima. Izgled svojih trbušnih mišića unaprijedit konkretnim vježbama, ali ako se mišići nađu ispod masnih naslaga, nitko to neće vidjeti.

4. Dijete s manjim udjelom ugljikohidrata su odlične za mršavljenje? Jedino bitno su kalorije. Manji unos kalorija možete osmisliti na zdrav ili nezdrav način. Mnogi stručnjaci smatraju da je smanjeni unos ugljikohidrata nezdraviji način. Ugljikohidrati sadrže važne hranjive sastojke potrebne i za bolje izvođenje vježbi, drže nas sitima i zdravima. Prehrana bogata proteinima dobra je za dobivanje mišićne mase, ali nakon nekog vremena postaje zdravstveno upitna i nepotrebna.



5. Ako hodate jedan kilometar, sagorjet ćete isti broj kalorija kao i kad pretrčite kilometar? Hodate oko šest kilometara na sat ubrzat ćete metabolizam pet puta. Ako trčite dvostruko brže od spomenutog tempa hodanja, ubrzat ćete metabolizama za više od 13 puta.



6. Trčanjem se uništavaju koljena? Istraživanje koje je trajalo 18 godina usporedilo je one koji redovito trče i one koji nemaju tu naviku i pokazala da nema razlika u razvoju osteoartritisa. U stvarnosti, trčanje je odličan trening i potiče podmazivanje raznih zglobova što jača zdravlje hrskavice.



7. Najbolji trening je zapravo potpuna nepoznanica? Želite znati koji oblik vježbanja je najbolji? To je onaj koji volite. Njega s lakoćom, ili lakše, obavljate svakodnevno. U njemu se poboljšavate i ostajete motivirani.