Ova dva poteza znanstveno dokazano čine vaš selfie privlačnijim

Potez 2: Zauzmite samopouzdanu pozu



U zaključku objavljenom u publikaciji Proceedings of the National Academy of Sciences, znantvenici otkrivaju da ono što oni nazivaju "ekspanzivnom pozom" čini i žene i muškarce privlačnijima u romantičnom smislu.

Kad su muški korisnici dating aplikacija pregledavali fotografije žena, bili su skloniji lajkati osobu koja je zauzimala dominantniju pozu na fotografiji. To se čini kao izraz samopouzdanja, zato, kad se sljedeći put budete fotkali, slobodno se ponosno isprsite i zauzmite pozu koja odražava vaše samopouzdanje.