Tjelovježba koja čisti akne, briše bore i posvjetljuje kožu

Ah, da, i oblikuje tijelo

No, dobra vijest je da joga može čak i konkurirati antidepresivima pošto se pokazalo da znatno može smanjiti razine kortizola - što ne samo da vodi do čišće kože, već i do bržeg metabolizma i bolje izbalansiranog apetita, zbog čega ćete manje posezati za slatkom i masnom hranom, koja utječe na stvaranje akni.

Sigurno ste znali da joga poboljšava fleksibilnost tijela i da smanjuje stres, no jeste li znali da joga može odlično djelovati na vašu kožu i pomoći da se riješite akni, bora i sivog tena? I to znanstveno dokazano.

2. UMANJUJE SIVILO TENA



Joga može učiniti da koža izgleda zdravije, blistavije i svjetlije jer potiče cirkulaciju, a i dubokim disanjem se dopremi više kisika do kože.

"Povećan dotok kisika može značiti i pomlađeno tijelo", kaže Rebecca Weible, osnivačivca Yo Yoga studija."Pogotovo su ovdje učinkovite neke vježbe, u kojima se glava nalazi ispod srca poput obrnutog psa, svijeće ili stoja na glavi...".



Naime, inverzijske vježbe snažno potiču cirkulaciju i dopremaju više krvi prema srcu i licu zbog čega koža postaje blistavija i osvježena. Također, duboko disanje koje iziskuje joga, stimulira limfni sustav i cirkulaciju što također oživljava našu kožu.

3. UMANJUJE BORE

Bore su rezultat stezanja mišića lica uvijek iznova, stoga, kad se opustimo kroz vježbe joge, dajemo i mišićima šansu da se opuste. No, to nije jedini način na koji joga pomaže borbi protiv bora: naime, koža stari jer stanice oksidiraju ili se oštete, do čega može dovesti mnogo faktora poput onečišćenja, pušenja do sunca, ali i kortizola.

Ovdje također onda joga pomaže:

"Anti-age učinkovitost joga dolazi iz boljeg disanja i smanjivanja stresa. Ako ste u mogućnosti udahnuti više zraka, to znači da se vaše stanice brž obnavljaju što može dovesti do pomlađujućeg efekta", kaže Weible.