Trudna Beyonce vježba Soul Cycle. Znate li što je to?

Premda već u visokoj trudnoći, Beyonce i dalje uporno vježba, u čemu joj se pridružuje i suprug, Jay-Z, i to odrađuje prilično zahtjevan trening nazvan Soul Cycle.

Pošto je za ovom vrstom vježbanja ludo pola Hollywooda, poput Katie Holmes, Brooke Shields i Demi Lovato, morali smo doznati više o tome.

Prije, svega, morate imati dosta novca jer jedan trening od 45 minuta stoji oko 40 dolara, a što dobivate za to?

Intenzivan trening na biciklu, što i nije neka nova stvar, no ono što odvaja Soul Cycle od običnog cyclinga je to da vježbaču obećava i 'duhovno iskustvo'.

To podrazumijeva da se na početku treninga u dvorani na čijim su zidovima ispisane motivacijske poruke smanjuje rasvjeta, pale se svijeće, a instruktor pušta glazbu koja ide u tom ritmu da pomaže motivirati vježbače i održavati energiju do samog kraja.