Ovo su 3 najzdravije namirnice - odlučilo je 17 nutricionista

Nutricionistica Dana James dodaje da borovnice također sadrže vlakna koja su važna za probavu i da su pune vitamina i minerala, uključujući željezo, magnezij, cink, kalcij, kalij i vitamine A, C i K. Zahvaljujući ovom sastavu, one vam pomažu očuvati zdrave kosti i pomažu se boriti protiv raka i srčanih bolesti.

Ako želite sačuvati svoje zdravlje, onda sigurno već dobro znate da je ono što jedete jako važno. No, u oceanu informacija često smo zbunjeni - dok neki stručnjaci neke namirnice proglašavaju riznicom zdravlja, drugi iste nazivaju otrovom. Zato je čak 17 nutricionista za Byrdie sastavilo svoje liste s najzdravijim namirnicama, a evo koje su se najčešće našle (i to na vrhu) njihovih popisa.

#3 Avokado

Nutricionist Daryl Gioffre kaže kako je avokado bogat vitaminima K, C, B5 i B6 te da sadržava ključne minerale. Uz to je bogat vlaknima te održava zdravu probavu, dok masti koje sadrži avokado štite membrane stanica.

"Kad su vaše stanice zaštićene od slobodnih radikala, one bolje rade, a to znači ljepšu kožu, brži mozak i više energije".

Također, kako kaže nutricionistica Carolyn Dean, avokado sadrži više od 42 miligrama magnezija, minerala koji većini ljudi nedostaje.