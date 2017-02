Trenerica Selene Gomez odaje tajne oblikovanog tijela

#4 NE VAŽITE SE!

"Mislim da stalno vaganje potiče opsesivne misli i ponašanja. Ako vježbate i jedete zdravo, vaše će se tijelo pobrinuti za ostalo, rezultati će doći. No, ako baš želite vidjeti kako napredujete, isprobajte test sa trapericama. Znate kako vam stoje vaše omiljene traperica, pa po tome pratite svoj napredak".

#5 BUDITE FLEKSIBILNI

"Ponekad nećete imati vremena, ponekad nećete imati volje za vježbanje, a prisiljavanje je glupo. Zato budite fleksibilni. Umjesto cijeli sat, odradite 20 minuta ili više hodajte taj dan kad ne stignete vježbati."

#6 SLUŠAJTE GLAZBU KOJU VOLITE

"Odaberite motivirajuću glazbu koja vam se sviđa i trening će biti upola lakši, a i više ćete mu se veseliti. Na mojoj playlisti se nalazi 'Cheap Thrills' od Sie, 'Controlla' od Drakea, 'Don't Let Me Down' The Chainsmokersa, 'This Is What You Came For' Calvina Harrisa..."