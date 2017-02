Zašto je ovo voće jedan od najgorih izbora za doručak

Čudno je to s bananama, zdrave su, imaju puno kalija, vlakana i magnezija, a svi ti elementi djeluju dobro na naše zdravlje, a uz to se čini se da ništa ujutro nije lakše i jednostavnije za doručkovati. No, banana ima i svoju tamnu stranu jer četvrtinu banane čini šećer, a uz to ona spada u namirnice koje stvaraju kiselost u tijelu.

Osim toga, one će vam dati energetsku injekciju koja, međutim, neće dugo trajati.

No, postoji način na koji ćete iz banane izvući samo on najbolje, a to je da je nikad ne pojedete samu već je kombinirate s drugim namirnicama. I to ne bilo kojima.