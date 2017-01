Genijalni savjeti trenerice Sofije Vergare za top-formu

5. "Dovoljno je i 30 minuta"





"Ne morate vježbati satima, ali 30 minuta će biti u redu. Možete hodati 15 minuta ujutro, a predvečer 15 minuta raditi vježbe za abdomen. No, važno je da ste aktivni i da tako držite stres pod kontrolom."







6. "Jede vam se pizza? Pojedite je!"







"Učim svoje klijente da nikad ne osjećaju grižnju savjesti jer su se s nečim počastili. Ako baš želite taj komad pizze ili kolač, to je OK. No, nije OK sedam kolača ili baš cijela pizza. Ugodite si tu i tamo. Odricanje vas može gurnuti na rub i samo ćete početi nešto opsesivno željeti. Važno je imati ravnotežu. Recimo, jedite pravilno šest dana i sedmi samo uživajte".