Mali fitness trikovi za velike rezultate

Ako je vaša novogodišnja odluka dovesti tijelo u formu, možete to učiniti i bez odlazaka u teretanu i manijakalnog vježbanja

Priznajte, i vama je muka od same pomisli na to da ćete opet morati krenuti u teretanu i svaki tjedan se samoj sebi kunete da ćete sigurno početi s tjelovježbom idućeg ponedjeljka. Kako bismo održali dobru kondiciju, ne moramo manijakalno trenirati (to, dapače, nije niti poželjno). Već i s povremenim jednostavnim vježbama istezanja tijekom pauza na radnom mjestu ili kod kuće dok obavljamo svakodnevne aktivnosti možemo popraviti naše držanje i figuru, a ako vam ovi naši trikovi postanu svakodnevna navika, možete očekivati i vrlo konkretne rezultate.





* Dok razgovarate na mobitel ili gledate televiziju (ili u pauzama dok traju reklame), dižite lagane bučice (ne teže od pola kilograma) i(li) stišćite gumene ili spužvaste loptice kako biste održavali tonus mišića. Ove vježbe također preporučuju liječnici za prevenciju osteoporoze, odnosno, kardiolozi za prevenciju bolesti srca i krvožilnog sustava te kao antistresnu terapiju.





* Svaki put kada možete, zamijenite dizalo stepenicama, a najbolje bi bilo da po njima hodate na prstima. Ovo je jedna od najboljih vježbi za stvaranje onih tako poželjnih vretenastih mišića na listovima koji osobito dolaze do izražaja kada nosimo cipele s visokim potpeticama (a upravo taj hod bismo trebali imitirati dok se uspinjemo ili spuštamo stubama).





* Kada odlazite u šetnju ili idete samo do trgovine po namirnice za ručak, hodajte u posebno dizajniranoj i anatomski prilagođenoj obući koja vas 'prisiljava' da koristite dodatne mišiće i tako od običnog hodanja napravite pravu vježbu. Također, postoje i papuče s ovim 'fitness' efektom tako da možete trenirati i dok obavljate kućanske poslove.