Morate pogledati: sve nude nijanse Christian Louboutin sandala

Zna se da ništa više ne izdužuje nogu od cipela u boji kože, a izgleda da nitko to bolje ne zna od Christiana Louboutina. On je napravio nešto što dokazuje da je, kad je riječ o cipelama, korak ispred svih. Prije nekoliko godina lansirao je svoju Nude kolekciju cipela, a sada joj je dodao dva modela sandala - nazvanih Cherrysandal i Christeriva – koje su dostupne u čak 7 nude nijansi, od porculanske do čokoladne tako da svaka žena zaista može izabrati nijansu najbližu svojoj puti.

Oba modela, dakako, dolaze s prepoznatljivim crvenim đonom, a kreator je rekao:"Nude nije boja, to je koncept".