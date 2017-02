Njujorški Tjedan mode: Nosi se odjeća s političkom porukom

Modni dizajneri odašilju snažnu poruku svojim kreacijama

Na Tjednu mode koji se održava u New Yorku i modna struka je odlučila poslati snažnu političku poruku američkoj administraciji, kako na ulicama, tako i na pistama. Tako su modeli Calvina Kleina hodali pistom uz pjesmu "This is Not America" Davida Bowieja, a dok su modeli predvođeni Gigi Hadid, kao i sam kreator, na reviji Tommyja Hilfigera nosili bijele marame na kojima je ispisano #TiedTogether - hashtag pod kojim se odvija političko-modna inicijativa.