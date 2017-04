Ovo je broj 1 proljetni trend koji morate isprobati

Ona je odijevala Emmu Watson na promociji Ljepotice i zvijeri te slaže odijevne kombinacije za crvene teihe za slavne klijentice poput Sophie Turner ili Lily James te ju je The Hollywood Reporter dvije godine zaredom stavio na svoju listu najutjecajnijih stilista svijeta. Za britanski Who What Wear Rebecca Corbin-Murray je otkrila koji je proljetni trend najpoželjniji za ovo proljeće i kako ga nositi.

To je, kaže slavna stilistica, roza boja, i to različite njezine nijanse - od nježnopastelne do žarke fuksije, a ovaj trend su za kolekcije proljeće/ljeto 2017 predstavile i najveće modne kuće poput Céline, Chanela, Valentina, Alexandera Wanga i Michaela Korsa.

No, zanimljivo je kako Rebecca predlaže da je nosite ove sezone: