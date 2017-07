Pogledajte što stylish cure ovo ljeto nose na plažu

Malo modne inspiracije od slavnih blogerica

I službeno je počela turistička sezona i ako još niste, sigurno uskoro planirate malo skoknuti do mora. A ako na plažu dođete samo u badiću, japankama i traper-šorcu, to je sasvim u redu, no ako želite na plaži osvojiti stilsku peticu, a s plaže skočiti na koktel u beach-bar i osjećati se dobro u svom outfitu, pogledali smo što modne blogerice nose ovog ljeta.

Slobodno se inspirirajte idejama ovoh tako stylish cura!