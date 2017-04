Srebrne cipele - s njima ove sezone ne možete pogriješiti

Ako išta može uzdrmati cijeli outfit, odgovorno tvrdimo da su to cipele. A kakav utjecaj ima metalik sjaj na nogama, već smo se mogli uvjeriti ove zime kada su srebrne i zlatne gležnjače bile veliki hit, no ovaj trend se nastavlja i ovo proljeće.

Pročešljali smo ponudu i pronašli savršene modele proljetnih srebrnih cipela, od Nike tenisica do elegantnog Prada Mary Jane modela - i zaljubili se u svaki par.