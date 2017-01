Novogodišnje modne odluke za 2017.

Kako do pročišćenog stila u godini pred nama?

U želji da vam 2017. bude najstylish godina ikad, donosimo vam ove modne odluke koje će vam pomoći pročistiti stil i da u svom ormaru imate samo ono što vam zbilja treba.

#1 AKO VAM SE NE SVIĐA TREND - NEMOJTE GA NOSITI

Nositi nešto samo zato što svi drugi to nose i što nema veze s vašim osobnim stilom samo će učiniti da se ne osjećate ugodno. Ako vam se ne sviđa neki trend, to je sasvim u redu, bilo bi čudno da je suprotno i držite se samo one odjeće u kojoj se osjećate samopouzdano i svoji.

#2 POTROŠITE NA KOMADE KOJE ĆETE STALNO NOSITI

Prestanite bacati svoj novac na komade koje ćete odjenuti jednom i eventualno još jednom već napravite svoju shopping strategiju i kupujte odjeću koju ćete stalno nositi.

#3 IZOŠTRITE OKO

Informacije i fotografije su svuda oko vas - gledajte snimke s modnih revija kako biste znali što donosi sljedeća sezona i spremni je dočekajte. Bacite oko na Pinterest i pročitajte što modne blogerice preporučaju. Malo po malo i vi ćete imati trendove u malom prstu.