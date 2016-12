Ovo rade parovi koji zauvijek ostaju skupa

5. Prvo što trebate učiniti kad dođete kući je da mu date poljubac. Sve ostalo može pričekati, a poljubac će vas odmah ponovno zbližiti na kraju dana i podsjetiti vas oboje koliko je stalo jednom do drugoga.

4. Mali darovi imaju veliku moć. Voli li on čokoladu s lješnjacima? Češko pivo? Kupite mu tu i tamo neku sitnicu i iznenadite ga - ovo nema veze s materijalnom vrijednošću već će tako znati da mislite na njega.

2. Neke svađe su samo svađe. One ne moraju biti velika prekretnica. Možete biti zaljubljeni u osobu, i možete biti ljutiti na nju. Svađe ne moraju značiti kraj veze niti kraj ljubavi. Parovi koji ostaju zajedno to znaju.

6. Ponekad morate odgovoriti Ne na pozive drugih kako biste vas dvoje mogli biti zajedno. Divno je družiti se s drugim ljudima, ali ako ste stalno u društvu, nešto ne štima. Pobrinite se da vas dvoje provodite dovoljno vremena na samo.

7. Odnosite se prema njegovoj obitelji kao prema svojoj. Oni vole da ih vi smatrate svojima, a i vaš će partner to znati cijeniti. Nazovite ih s vremena na vrijeme i organizirajte da se ponekad i vidite.

8. Nikad ne možete pretjerati s "Volim te". Ove dvije riječi ljudima koji se iskreno vole nikad ne dosade. Recite mu to kad god poželite.

9. Budite suosjećajni kad je bolestan ili prolazi kroz teško razdoblje. Možda to znači da trebate otkazati prijateljičin poziv na rođendan, ili samo to da morate otrčati do apoteke po aspirin, ali morate mu pokazati da ste tu kad stvari krenu loše.

10. Ako netko o njemu priča loše, nemojte šutjeti. Uvijek stanite u njegovu obranu. Bez iznimke. Uostalom, vas dvoje biste jedno drugom trebali biti najjača podrška.