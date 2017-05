GRAZIA ČITAONICA: Knjige koje će u vaš život unijeti francuski chic

U nekoliko koraka i knjiga pokušat ćemo vam približiti feminine mystique Francuskinja

S malom crnom haljinom nikad niste ni pretjerano ni prejednostavno odjeveni.

Karl Lagerfeld Pariz je oduvijek bio centar mode i stila. Brojni su gradovi koji su mu željeli oduzeti tu titulu: Milano, London, New York – no, nijedan to do sada nije uspio. Koja je tajna francuskog chica? Nakon toliko napisanih knjiga i propalih pokušaja da se pronikne u „ono nešto“ što imaju Francuskinje, ne smatramo da ćemo u ovom članku odgovoriti na to pitanje. Ali za stil i modu se uvijek valja boriti, te ćemo se potruditi da vam, u nekoliko koraka i knjiga, pokušamo približiti feminine mystique Parižanki i njihovih sunarodnjakinja. Nonšalantnost i sloboda kojom one odišu, ne može se naučiti. Može se samo živjeti i, barem mentalno, slijediti puteve Seine i francuskih modnih pista. Skromnost nije odlika koju utjelovljuje prava Francuskinja, pa tako ni savjeti u knjigama koje vam preporučujemo nisu skromni. Pitanje koje bi vam postavila svaka Parižanka je sljedeće: „Možeš li se maksimalno potruditi da izgledaš odlično, a istovremeno posjedovati šarm savršenog nemara?“ A sada, pripremite se za francuski chic u pet koraka:

Živite kao Francuskinja: Kako biti Parižanka u svakoj prilici – Grupa autorica



Ako ste, u posljednjih godinu dana, kojim slučajem, bile izvan planeta Zemlje, možda niste čule za ovu knjigu. Grupa autorica, redom Parižanki, skupila je sve svoje znanje i iskustvo, i pokušala običnim smrtnicama pojasniti što znači biti i živjeti kao Parižanka. Knjiga nije vrijedna samo zbog autentičnog porijekla autorica, daleko od toga. Osim što pišu o klasičnim stvarima kao što je stil odijevanja i moda, autorice dosta vremena posvećuju i tajnovitijim aspektima Parižanki kao što su melankolija, neposlušnost i tvrdoglavost. Knjiga je obogaćena i fotografijama na kojima se, ako pažljivo pogledate, mogu uočiti neizrecivi aspekti francuskog chica. Prava Parižanka nije samo vezana za svoj grad, ona ga nosi u sebi kamo god se zaputi. Knjiga se čita kao nečiji tajni dnevnik jer čitatelj ima osjećaj da mu se pred očima otvaraju vrata dugo skrivanog svijeta. Hvala autoricama na ovom neprocjenjivom priručniku! (Znanje, 129,00 kn)

Volite kao Francuskinja: Zašto Francuskinje ne spavaju same? – Jamie Cat Callan



Jesu li Francuskinje sretne u ljubavi? S obzirom na svoju stiliziranu bahatost, to je dobro pitanje. No, jedno je sigurno – ljube li sretno ili ne, one ne spavaju same. One biraju s kim će i kada spavati, one znaju da su gospodarice svog života. Ova će vam knjiga odgovoriti na nekoliko ključnih pitanja vezanih za romansu i seks Francuskinja: Zašto se Francuskinje uvijek osjećaju seksi? Kako Francuskinje koketiraju? Zašto Francuskinje svuda idu pješice i vole biti viđene? Gdje Francuskinje upoznaju muškarce? Što Francuskinja čini kad se njezin muškarac ružno ponaša? Ovaj naslov je prava mala škrinjica blaga prepuna savjeta koje možete koristiti u svakodnevnom životu, neovisno o tome želite li samo povremenu avanturu ili, pak, dugu i ispunjenu vezu. Francuskinje su one koje biraju, ostatku svijeta (posebice muškom spolu), ostaje samo jedno – da se prilagode. (Mozaik knjiga, 30,00 kn)

Jedite kao Francuskinja: Zašto se Francuskinje ne debljaju? – Mireille Guiliano Vjerojatno ste čule za jednu od najpoznatijih svjetskih dijeta koju je osmislio doktor Pierre Dukan. Dukanova dijeta posljednjih je godina žarila i palila po ljestvicama najprodavanijih naslova diljem svijeta. No, njezina tajna je bila u odricanju. Iako je naš doktor bio u pravu kada je svoju dijetu bazirao na većoj količini proteina, u jednom je pogriješio: prava se Francuskinja nikada ne odriče svog hedonizma. Uživanje u hrani, kao i u životu, jedna je od njezinih esencijalnih odlika. Ono što će vam pružiti ova knjiga, ukratko se može sažeti u nekoliko naputaka: jedite male porcije kvalitetne hrane, uvijek stavljajte kvalitetu ispred kvantitete, uživajte u svakom zalogaju, hodajte za vježbu i radite treninge s utezima, jedite tri obroka dnevno u određeno vrijeme, dišite ispravno, imajte dobar stav. (Mirakul, antikvarijat)

Odijevajte se kao Francuskinja: Mala crna knjiga stila – Nina Garcia Ironija globalizma i sveprisutne povezanosti, rezultirala je time da je jednu od najboljih knjiga o odijevanju napisala Amerikanka. Ipak, to nije toliko neobično, s obzirom na to da se Francuskinje ne zamaraju pisanjem o odijevanju. One svoj stil jednostavno nose. Nina Garcia nam u ovoj knjizi (koja je sama po sebi jedan modni komad pun stila) piše o tome kako same možemo biti svoje muze, što odjenuti u različitim prilikama, te nam dijeli insajderske savjete i trikove koje su joj otkrili brojni velikani mode poput Christiana Loubotina, Johna Galliana, Michaela Korsa i Ralpha Laurena, koji su, uz mnoge druge, izravno sudjelovali u stvaranju ovog malog remek-djela stila. Iako knjiga nije nastala u Francuskoj, ona je francuskija od mnogih koje jesu. Prelijepe ilustracije i luksuzna oprema, komplimentiraju malom formatu koji stane u svaku torbicu. (Algoritam, 99,00 kn)

Razmišljajte kao Francuskinja: Drugi spol – Simone de Beauvoir I, za kraj, jedan od najtežih zadataka – kako razmišljati na chic način. Pomislile biste da iza stila svake Francuskinje ne stoji duboko promišljanje o životu, ali tu biste se prevarile. Postići samostalnost i prirodnu razigranost u godinama koje su već odavno zaboravile na djetinjstvo, nije lako bez slobode uma koja dolazi nakon pomnog razmišljanja. Simone de Beauvoir ovu je knjigu napisala polovinom prošlog stoljeća, a ona je odmah postala, i do dan danas ostala, ključno objašnjenje istinskog feminizma. De Beauvoir nam ne daje jeftine savjete o građenju karijere i zauzimanju nekakvog stava koji će nas dovesti do vanjskog uspjeha. Ona nas uči kako da zagrebemo ispod površine stereotipa o ženama, koji su toliko brojni da nam mute misli i, gotovo da djeluju protiv jasnoće koja je nužna za postizanje prave spoznaje o onome što žena uistinu jest i što može postati. Nakon čitanja ove knjige, u dubini duše ćete znati tko ste i što ste, a tada slijedi opuštenost koja će podržavati sve vaše odluke i pomoći vam da želite ono što stvarno imate – a to ste vi same. (Ljevak, 249 kn)