GRAZIA ČITAONICA: Knjige koje će vas potaknuti na zdraviji život

Svakodnevno slušamo savjete kako živjeti zdravije i duže. No koliko ih prihvaćamo? Jedan je mudrac rekao da ljudi vole pitati za savjet, ali se svim silama trude taj savjet ignorirati ili, čak, odbiti. Kako bismo si olakšali prolaz kroz barijere uma modernog čitatelja, odlučili smo vam dati savjete koristeći tri izvrsna bestselera koja se čitaju s lakoćom i čiji se autori trude da se zabavite neovisno o prihvaćanju njihovih stavova i uputa. ​Savjeti o prehrani i vježbanju nalaze se na svakom koraku te ih ovdje nećemo spominjati – svi smo itekako svjesni da su ta dva faktora ključna za zdrav i uspješan život. Ove tri knjige bave se područjima koja često ostaju zanemarena neovisno o trudu koji ulažemo jer, često, ne znamo kako bismo im pristupili na ispravan i djelotvoran način. Uzmite ove knjige u ruke i prepustite se njihovom neobičnom šarmu, a ostalo neka dođe samo od sebe.

Povežite se s prirodom: Tajni život drveća – Peter Wohlleben



Jedan od najčešćih naputaka za zdraviji život je da se povežete s prirodom. No, što to znači? Je li dovoljno samo otići u šumu ili polje, na more ili jezero? Svakako da je, ali dobre nas knjige mogu još više povezati s prirodom. Šumar Peter Wohlleben napisao je knjigu koja je odmah postala svjetski bestseler jer o drveću i njihovoj zajednici, šumi, priča na vrlo zanimljiv i razumljiv način. U šumi se događaju nevjerojatne stvari: drveće se međusobno sporazumijeva i brižno skrbi te ostvaruje gotovo nadnaravnu povezanost. Stabla imaju osjećaje, navike i pamćenje i, sve u svemu, šume funkcioniraju kao velike društvene zajednice. Život nas drveća, ponekad, može naučiti o ljudima više od nas samih. (Fokus, 129,00 kn)