Želite kožu kao u Kendall Jenner?

Vidjeli ste njezinu kožu - malo tko bi rekao da je Kendall Jenner ikad imala problema s aknama. Ipak, ona kaže da je imala, i to velikih, što je bitno narušilo njezino samopouzdanje, ali kako godine idu (i hormoni se smiruju), lakše joj je kožu držati pod kontrolom. I ona to radi bez puno kompliciranja:

"Ja sam jako jednostavna i pomalo lijena kad je riječ o beauty rutini. Jedino što sam uvijek bila opsjednuta čišćenjem kože, čak i prije nego sam se počela baviti modelingom. Zapravo, perem lice dva do tri puta na dan", rekla je Kendall.



Također je vjerna jednoj kremi, i to noćnoj koja radi detoks kože dok ona spava, a to je Estée Lauder's NightWear Plus Anti-Oxidant Night Detox Creme, dok povremeno na lice stavi svoju masku koju sama napravi.